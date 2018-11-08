​Нефтекомпании нашли способ повысить цены на АЗС

Договоренность с правительством о заморозке цен на бензин и дизельное топливо не стала препятствием для повышения цен на АЗС крупными нефтекомпаниями. Топливо дорожает для корпоративных клиентов, пишет «Коммерантъ».

Источники издания рассказали, что с июня нефтяники начали активно сокращать или вообще отменять скидки для корпоративных клиентов по топливным картам. Кроме того, ожидается введение наценок — «сервисных сборов» — за пользование топливными картами.

Повышение цен ощутили на себе ритейлеры и грузоперевозчики и обещают заложить это в цену своих услуг, что должно повлечь и рост цен на перевозимые товары и продукты.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что скрытый рост идет вразрез с решением правительства о заморозке розничных цен. Директор по развитию бизнеса агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов также подтверждает, что повышение цен на нефтепродукты по топливным картам — это фактически скрытое повышение розничных цен. По его словам, дороже платить за горючее придется в первую очередь тем корпоративным клиентам, для которых топливные карты — это основной способ обеспечения компании нефтепродуктами, интегрированный в бухгалтерию.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака сообщили «Ъ», что в правительстве нет информации о клиентских программах сетей. В крупных нефтекомпаниях официально не прокомментировали ситуацию.