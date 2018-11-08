Сегодня в Сургуте будет метель и гололедица

По данным КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» днем 8 ноября 2018 года на территории Сургутского района и города Сургута прогнозируются сильный снег, гололед, при усилении ветра - метель. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, при порывах до 13-18 м/с.

Управление по делам ГО и ЧС советует сургутянам и жителям района обходить стороной поврежденные деревья и раскачивающиеся рекламные щиты. Владельцам автомобилей рекомендовано при отсутствии гаража парковать машину вдалеке от деревьев и плохо укрепленных конструкций. Да и просто будьте осторожны на дороге!