​СМИ назвали дату выступления Наталья Комаровой с посланием

Губернатор Югры Наталья Комарова выступит с посланием 24 ноября, сообщает Znak.com со ссылкой на источник в одном из департаментов. Также в этот день глава региона отчитается о работе правительства.

Уточняется, что подготовка к ежегодному отчету уже начата, однако он будет носить приблизительный характер, так как статистические данные за год еще недосутпны.