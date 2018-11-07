​Дорожники предупредили об идущем на Урал циклоне

В Югре, Тюменской, Свердловской и Курганской областях в четверг, 8 ноября, ожидается неблагоприятная погода: снег, мокрый снег и дождь.

«Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Однако, просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Не создавайте препятствий для работающей спецтехники», - обратилась к автомобилистам пресс-служба «Уралуправтодора».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону: 8-800-200-63-06.

По прогнозу Ханты-Мансийского Гидрометцентра, 8 ноября в округе ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, сильный снегопад и гололедица.