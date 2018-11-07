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​Санврачи Югры нашли нарушения, проверяя качество хлеба

Во время проверок предприятий, осуществляющих производство и оборот хлеба и хлебобулочных изделий в Югре, специалисты окружного управления Роспотребнадзора нашли нарушения санитарного законодательства.

Обнаруженные недочеты касаются сферы технического регулирования, рассказали в пресс-службе ведомства. В частности, производственные и бытовые помещения находились в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, нарушались условия хранения и сроки годности хлебобулочных изделий, их транспортировка, на упаковке отсутствовала полная и достоверная информация для потребителя. Не соблюдает правила личной гигиены и персонал.

Всего за третий квартал 2018 года проведено более 100 проверок предприятий, в том числе проверено четыре предприятия-производителя. К административной ответственности привлечены более 60 граждан, должностных и юридических лиц на общую сумму свыше 150 тысяч рублей. Приостановлена деятельность двух объектов, осуществляющих производство хлеба и хлебобулочных изделий.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 77, комментариев: 0


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