Праздничный депозит от СНГБ

Сургутнефтегазбанк продлил срок действия нового вклада - «Праздничный». Теперь депозит можно оформить до 30 ноября 2018 г. Высокие ставки, удобные условия – отличный подарок от СНГБ своим клиентам.

Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Срок размещения – 365 и 730 дней (включительно). Процентная ставка* зависит от срока депозита и составляет – 6,71% при сроке 365 дней и 7,16% – при сроке 730 дней.

Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов в течение первых 91 дня со дня открытия вклада.

Вклад без дополнительных взносов и расходных операций. Выплата процентов осуществляется в последний рабочий день каждого календарного месяца путем причисления начисленных процентов к сумме вклада (капитализация процентов). При закрытии вклада выплата процентов за текущий календарный месяц осуществляется в дату закрытия вклада.

В случае досрочного расторжения вклада проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования». Пролонгация депозита не осуществляется. Возможно открытие вклада на имя третьего лица.

Оформить вклад можно в период с 24.10.2018 г. до 30.11.2018 г. (включительно).

Подробнее об условиях нового вклада – на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.

* Эффективная процентная ставка в случае капитализации процентов.