​В России выросло социальное неравенство

В 2018 году в России начало расти социальное неравенство. Процесс продолжится и в 2019-м. Такие выводы содержатся в обзоре института Центр развития НИУ Высшая школа экономики «Комментарии о государстве и бизнесе», пишет «Интерфакс».

Аналитики отмечают, что самый низкий уровень социальной дифференциации с 2006 года наблюдался в РФ в 2017 году. Теперь же неравенство вновь растет: «Социальная дифференциация в 2018 году по сравнению с 2017 годом растет. С учетом того, что в 2019 году ожидаются более низкие темпы роста заработных плат в бюджетном секторе по сравнению с 2018 годом, это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти».

Немного замедлить этот процесс может обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров, полагают аналитики.

«В 2018 году ситуация с уровнем неравенства пока не определилась до конца. За девять месяцев неравенство немного выросло по отношению к январю-сентябрю 2017 года (коэффициент Джини увеличился с 0,400 до 0,402). Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения (4,84% и 3,08% соответственно)», - отмечается в обзоре.