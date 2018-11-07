​Управление ФСИН в Югре проведет «прямую линию» с населением

8 ноября с 16.00 до 18.00 УФСИН по Югре проведет «прямую линию» с населением, а также личный прием граждан.

На вопросы об условиях отбывания наказания в исправительных учреждениях округа, а также условиях содержания подозреваемых и обвиняемых в следственном изоляторе Нижневартовска ответят председатель Общественного совета при УФСИН России по Югре Елена Кальная и помощник начальника окружного УФСИН России по соблюдению прав человека в УИС Владимир Коновалов.

«Личный прием граждан будет проводиться по адресу: г. Сургут, ул. Югорская д. 23. Прямая телефонная линия и предварительная запись доступны по телефону: 8 (3462) 21-95-72», - сообщили в пресс-службе ведомства.