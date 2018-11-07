​В Лангепасе из детского сада эвакуировали 124 ребенка

В Лангепасе утром в среду, 7 ноября, из-за сработавшей пожарной сигнализации из детского сада № 8 эвакуировали 124 воспитанника.

Сообщение на пульт дежурному поступило в 08.49. Через четыре минуты на место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов. Детей из здания эвакуировал персонал.

«В 09.45, после установления причин срабатывания сигнализации и получив сведения об отсутствии пострадавших, подразделения получили команду на возвращение к месту дислокации. Информация об аварийной работе электропроводки передана в обслуживающую организацию. По данным оперативных служб учебный процесс восстановлен», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.