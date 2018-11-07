​В Югре выросла заболеваемость ОРВИ среди самых маленьких

Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Югре не достигло эпидемического порога. Почти во всех возрастных группах зафиксировано снижение заболеваемости по сравнению с позапрошлой неделей: среди детсадовцев - на четыре процента, среди школьников - на 5,6 процента, среди взрослых - на 10,3 процента. Повышение зафиксировано только в возрастной группе от нуля до двух лет - на 5,6 процента.

В целом в округе, по данным пресс-службы управления Роспотребнадзора в Югре, с 29 октября по 4 ноября заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями составила 63,84 на 10 тысяч, что на 13,03 процента ниже недельного эпидемического порога, ниже относительно предыдущей недели на 3,66 процента.

Из-за сезонных болезней за неделю закрыто частично восемь групп в пяти детских дошкольных учреждениях.