​Озвучен прогноз погоды на ноябрь в Югре

Средняя месячная температура ноября в Югре составит минус 10-14 градусов. Это - норма. Температура ниже нормы на один градус ожидается по юго-западу округа. Таков прогноз территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория».

«Начало месяца взбодрит югорчан зимней прохладой - в первой декаде ожидается понижение температуры воздуха: ночью от -4,-9 ° до -15,-20°, местами -25°, днем от -4,+1°до -10,-15 °. Во второй и третьей декаде - колебания температуры воздуха ночью от -18,-23°, местами -27° до -11,-16°, днем от -10,-15° до -4,-9 °», - обещают специалисты.

Количество осадков тоже ожидается в пределах нормы. Больше - только по юго-западу (27-46 мм). В большинстве дней месяца будет идти мокрый снег, не обойдется без порывистого ветра и метелей.

«Что касается ледостава на водоемах региона, то осенние ледовые явления (сало, шуга, забереги) продолжатся в первой декаде ноября, несколько позже среднемноголетних дат. К середине ноября ожидается установление ледостава на всех реках округа. Интенсивность нарастания толщины льда на реках с установившимся ледяным покровом будет меняться в соответствии с ходом температуры воздуха составит от 0.3 см/сутки (реки Ляпин, Северная Сосьва, Вах, Большой Юган, Тром-Юган) до 0,8 см/сутки (р.Иртыш)», - рассказали в учреждении.

Спасатели предупреждают, что в период установления ледостава возможны происшествия, связанные с провалами техники и людей под неокрепший лед, и просят югорчан ответственнее относиться к собственной безопасности.