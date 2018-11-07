«Ночь искусств» в Окружном Доме народного творчества

Окружной Дом народного творчества, совместно с учреждениями культуры всей страны, принял участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Участникам акции были представлены 5 интерактивных площадок.

С традициями Сибирского казачества познакомила гостей ОДНТ Нина Горохова. В комнате казачьего быта она рассказала об укладе жизни казаков, об исторических событиях с участием казачьих дружин. Также гости посмотрели архивные фотографии казаков на фотовыставке «Сказ о казаках Сибири».

В центре культуры обско-угорских народов провел экскурсию Тимофей Молданов. Он объяснил гостям особенности национальных построек, рассказал о быте и традициях коренных народов Севера.

Евдокия Немысова представила выставку «Ханты ими хот», на которой собрано большое количество предметов культуры обских угров. Это и платья, и куклы, и деревянные игрушки, а также изделия из бересты, картины и многое другое.

На мастер-классе Анатолия Вадичупова в Окружной школе мастеров по изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов участники разгадывали головоломки и играли на традиционных музыкальных инструментах.

Также гостям был предложен мастер-класс по изготовлению хантыйской куклы-скрутки, который провела Виктория Сызарова. Такую куклу можно скрутить из носового платка для ребенка, находясь в дороге. «Дорожная кукла» не только становится другом, но и развивает фантазию малыша. У многих народов с древнейших времен существуют традиционные куклы, и сегодня дети с большим интересом мастерят такие поделки.

Всего в мероприятии приняло участие 70 человек разного возраста, оставив в книге отзывов слова благодарности за полезную информацию и интересную оригинальную программу.