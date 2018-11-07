​В России планируют наказывать медиков, призывающих отказываться от прививок

Экспертное сообщество рассматривает законодательную инициативу о введении ответственности для медицинских работников, которые призывают к отказу от прививок. Об этом «Известиям» рассказала замдиректора департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Костенко.

«Тех медицинских работников, которые призывают отказаться от прививок. Конечно, это не коснется врачей, которые дают отвод от прививки по медицинским показаниям. Пока это инициатива министерства, которая обсуждается на экспертном уровне. Многие ее поддерживают», - добавила она.

Кроме того, Минздрав выступил с инициативой создания закона о биологической безопасности. Документ уже внесен в правительство РФ. Он предусматривает формирование электронного сертификата прививок, который позволит учитывать всё прививающееся население.

Медицинские эксперты предупреждают, что отказ от прививок неизбежно приведет к эпидемии. «Надо прививаться от всех болезней, от которых есть прививки. Сейчас в больших городах мы наблюдаем вспышки кори. Если охват населения вакцинацией продолжит снижаться, мы получим эпидемию дифтерии. Эпидемию коклюша мы уже имеем, но бактериологически подтверждено только 5% случаев», - отметил главный научный сотрудник Центра иммунопрофилактики Института педиатрии Национального научно-практического центра здоровья детей Минздрава России Владимир Таточенко.

Сегодня Национальный календарь прививок включает 12 инфекций. К 2020 году в него планируют добавить вакцины от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и расширить контингент детей, прививаемых от гемофильной инфекции.