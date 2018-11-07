​К должникам по ЖКУ придут коллекторы

Более сорока коллекторских агентств, объединенных в «Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств» (НАТКА) намерены более активно подключиться к взысканию долгов в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Сейчас коллекторам поступает не более пяти процентов от общей задолженности россиян по ЖКУ. А она, к слову, составляет 535 млрд. рублей (по данным Минстроя на сентябрь 2018 г.) По данным «Росводоканала» ежегодный прирост задолженности составляет почти 20 процентов.

«При этом эффективность коммунальщиков собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5–10%, на судебной стадии —15–20%»,— рассказал «Коммерсанту» представитель ассоциации коллекторов.