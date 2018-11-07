​Из-за недосыпа сотрудников российский бизнес ежегодно теряет два триллиона рублей

Исследователи Аналитического центра НАФИ выяснили, что невыспавшиеся сотрудники ежегодно лишают работодателей двух триллионов рублей.

Оказалось, что среднестатистический работающий россиянин не высыпается четыре дня в неделю, а страдает от этого почти половина работников. При этом меньше всего спят руководители высшего и среднего звена. Главная причины недосыпа - необходимость работать сверхурочно.

«Мы узнали средний уровень зарплаты людей, которые участвовали в нашем исследовании и уровень их эффективности на следующий день после недосыпа, после чего подсчитали, сколько денег работодатель переплачивает за неэффективную работу. Ведь он платит все равно полный оклад, предполагая, что человек ежедневно работает со стопроцентной отдачей», - пояснила «Коммерсантъ FM» руководитель направления HR-исследований Аналитического центра НАФИ Елена Спиридонова.

Эксперты отмечают, что проблема недосыпа сотрудников среднего и младшего звена возникает из-за неправильной организации рабочего процесса. Среди других причин сами респонденты назвали просмотр телевизора, компьютерные игры, проблемы со здоровьем и регулярные походы в бары.

Генеральный директор кадрового агентства «Визави-Консалт» Валерия Дворцевая считает, что недосып сотрудников — это результат общей тревожной ситуации на рынке труда: «Работники вполне, может быть, стали меньше спать, но не думаю, что они при этом стали больше работать. Мне кажется, что градус тревожности в России, в общем, нарастает, потому что многие компании чувствуют себя не так, как хотели бы».