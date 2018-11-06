​Госдума одобрила наказание за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Законопроект о введение штрафов за вовлечение детей в несанкционированные митинги прошел первое чтение, сообщает пресс-служба Госдумы.

Документ, разработанный 69 единороссами, вносит поправки в КоАП. «В соответствии с текстом поправок в КоАП «вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток», - отметили в пресс-службе.

Штрафы для должностных лиц, в случае окончательного одобрения законопроекта, могут составить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц – от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения повлечет повышенную административную ответственность: наложение административного штрафа на граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц — от 200 тысяч до 600 тысяч рублей; на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.