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​ЛДПР вместе со всеми югорчанами отпраздновала День народного единства!

Представители 124 национальностей проживают сегодня в Югре, а потому это настоящий праздник для югорчан. В День народного единства в Югре прошло в общей сложности 600 мероприятий, во многих из них приняли участие и представители партии ЛДПР. В городах и районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошли праздничные пикеты и митинги ЛДПР, либерал-демократы раздали партийную газету и подарочные пакеты с символикой партии.

Нижневартовск. Главным местом ноябрьского торжества по традиции стала площадь Нефтяников - здесь собрались жители города, трудовые коллективы, представители общественных организаций - все те, кто неравнодушен к этому празднику. Для всех присутствующих на площади прошла праздничная программа с участием творческих коллективов общественных национальных организаций, Дворца искусств и Центра национальных культур. С главной сцены здесь прозвучали всем известные народные песни и эстрадные композиции о России и Югре. В столице Самотлора прошёл митинг ЛДПР, приуроченный к празднованию Дня народного единства! Всех собравшихся с праздников поздравил координатор Ханты-Мансийского регионального отделения партии ЛДПР Евгений Данников: «Сегодня серьезный праздник – День народного единства. Хочется вспомнить факты из истории, когда 4 ноября 1612 года народное ополчение под командованием Пожарского и Минина освободили Кремль от иностранных захватчиков. И с тех пор этот день стал днём единства. Я поздравляю Вас с праздником. Желаю мира, благополучия, удачи во всём. Помните историю нашего государства и передавайте ее внукам, правнукам. Гордитесь тем, что Вы живёте на великой Русской земле, которая имеет замечательное прошлое. От нас с вами, от нашего единения зависит, в какой стране будут жить наши дети, насколько они будут понимать, и поддерживать друг друга, сколько сил и знаний приложат для процветания родной страны.
Мы должны в мирное время понять, если мы не объединимся, если не определим общие цели, то не за горами то время когда мы снова вынуждены будем защищать себя и свои семьи с оружием в руках! Я думаю, каждый из вас не раз слышал от многих, что ничего в этой стране поменять нельзя, что власть определена заранее, систему не сломать, всё это чушь, единственная цель которую преследует эта (так называемая) власть это чтоб мы с вами не объединились, потому что нас боятся! Единственная сила, которая в этой стране может изменить власть - это объединение всех людей, всё зависит от нас! Совсем недавно пошли по всей стране выборы, и мы увидели, как люди объединились, расправили плечи, и сделали свой выбор, выбрали тех, кого хотели, а не тех, кого навязывала кремлёвская верхушка! Не упускайте свои возможности, что-то изменить, мы должны быть едины всегда и во всём, от нас с вами зависит, как мы будем жить в этой стране! Я надеюсь, что в этот праздник каждый задумается, и осознает ценность тех, кто находится с нами рядом!»


Сургут. В экономической столице Югры прошло общегородское мероприятие с участием представителей партии ЛДПР. С поздравительной речью выступил депутат Думы города Сургута от ЛДПР Евгений Барсов.

В праздничном митинге принял участие заместитель руководителя фракции ЛДПР в региональном парламенте Виктор Сысун. Он поздравил коллег с праздником: «Сегодня, как и сотни лет назад, единство, мир и согласие россиян - людей разных национальностей, вероисповеданий, традиций – является основным условием развития России и её регионов, успешной реализации всех наших программ, направленных на повышение качества жизни людей. Для многонациональной Югры, где живут люди 124 национальностей национальный мир, согласие, толерантность имеют первоочередное значение. С праздником! С Днем народного единства!»

Нефтеюганск. В Нефтеюганске прошёл митинг ЛДПР, приуроченный к празднованию Дня народного единства. Депутат Думы Югры, член фракции ЛДПР Игорь Винников принял участие в мероприятии. Парламентарий выступил перед собравшимися у архитектурно-скульптурного комплекса «Первопроходцы» в Нефтеюганске.

«Ещё в давние времена люди поняли, что, только объединившись, они смогут выжить, только совместным трудом и общими знаниями они смогут облегчать быт и развивать свою территорию, и только сплотившись, они могут сохранить свою землю и защитить её от врагов. С тех пор ничего не изменилось – мы так же нуждаемся друг в друге, нам так же необходимо единство и общее стремление жить в мире и согласии», - сказал Игорь Винников, поздравляя земляков с праздником. Он отметил, что многонациональная Югра может служить примером такого единства.

Ханты-Мансийск. На центральной площади Ханты-Мансийска собрались четыре тысячи горожан: представители власти, диаспор, национальных объединений, общественники, студенты и школьники. Несмотря на непогоду, жители и гости города пришли целыми семьями. У многих в руках флаги, шары, транспаранты. Представители партии ЛДПР поздравили горожан, и раздали пакеты с сувенирами, газетой и атрибутикой партии.

Депутат городской думы, член фракции ЛДПР Алексей Жуков так же посетил детско-юношескую школу олимпийского резерва, встретился с юными спортсменами-сноубордистами и рассказал о геральдике, использовании символики на соревнованиях, побеседовали о празднике Дне народного единства.

Напомним, День народного единства отмечается в России с 2005 года, и установлен в честь важного исторического события - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Нягань. В Нягани прошёл одиночный пикет в центре города, при участии депутатов муниципалитета членов фракции ЛДПР. Партийцы поздравили жителей с праздником, вручили пакеты с сувенирами.

Пыть-Ях. Вгороде Пыть-Яхе были проведены пикеты ЛДПР с раздачей газет, подарков и распечаток статьи о проблеме чистой воды и ввода водоочистных станций в городе.

Излучинск. В п.г.т. Излучинск активистами Нижневартовского районного местного отделения партии в честь Дня народного единства были проведены пикеты с раздачей подарков жителям поселка. Активисты поздравили жителей с праздником, пожелали им крепкого здоровья, счастья, благополучия и единства в семьях!

Приобье. В поселке Приобье Октябрьского района 4 ноября либерал-демократы провели пикеты по случаю праздника Дня народного единства. Члены партии ЛДПР поздравили жителей, также вручили подарки.

Депутат Государственной Думы, курирующий по линии партии Югру, Владимир Сысоев направил в Ханты-Мансийское региональное отделение партии ЛДПР поздравление. Федеральный законодатель поздравил коллег и всех югорчан с праздником: «Поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства!

Этот День занимает особое место среди праздников современной России. События 1612 года, связанные с окончанием Смутного времени, стали поворотным моментом в истории нашего государства, позволив России превратиться в одну из самых сильных и могущественных держав.

Нас всех объединяет забота о будущем нашей страны, о будущем нашей Родины. Какой мы хотим видеть Россию? Сильной, богатой, уважаемой во всем мире. Главное условие процветания страны – единство многонационального российского народа, развитие социального партнёрства. На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проживают представители разных национальностей и культур. И пусть для каждого из нас этот день станет днем единения во имя укрепления и процветания нашей Югры! С праздником, дорогие коллеги и все жители ханты-мансийского автономного округа – Югры! Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, верных друзей, мудрости и уверенности в будущем!»

Руководитель фракции ЛДПР в Думе Югры шестого созыва Евгений Марков также поздравил югорчан: «Уважаемые жители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры! Сегодня согласие, единение, нравственные ценности являются не абстрактными понятиями, а необходимыми условиями для гражданского мира, стабильного и динамичного развития России и её регионов. Это единственный путь, который позволяет не разрушать, а созидать, строить новую экономику и новое общество. У нас с вами одна Родина — Россия. И мы вместе ответственны за её настоящее и будущее, за судьбу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи. Уверен, что День народного единства найдет отклик в ваших сердцах, будет отмечен добрыми делами. С праздником! С Днем народного единства!».


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Сегодня в 17:31, просмотров: 71, комментариев: 0


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