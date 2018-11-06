​Средние расходы семьи на оплату услуг ЖКХ в РФ — 5038 рублей в месяц

На «коммуналку» приходится 11,4 % расходов семьи.

Более 80 % счетов за услуги ЖКХ оплачиваются безналично.

Люди старшего возраста в отличие от молодежи чаще выбирают услугу «Автоплатеж».

Эксперты Сбербанка, используя собственные данные и информацию Росстата, подсчитали, что за девять месяцев 2018 года ежемесячные траты одной семьи на ЖКХ составили 5038 руб. На оплату коммунальных услуг в среднем по стране уходит 11,4 % расходов домохозяйства. Но от региона к региону этот показатель варьируется. Больше всего из семейного бюджета отдают за «коммуналку» жители Республики Тыва (24,5 %) и Камчатского края (16,3 %). Меньше всего — жители Республики Северная Осетия — Алания (6 %) и Курской области (6,3 %). В Москве этот показатель — 13,9 %, в Санкт-Петербурге — 10,7 %.

Выяснилось, что 80 % платежей за услуги ЖКХ проводятся в безналичной форме. При том что по всем транзакциям этот показатель составляет всего лишь 39 %. Рекордсмен по безналичности — Ненецкий автономный округ. 96 % платежей за коммунальные платежи здесь — безналичные. Впрочем, даже жители регионов, где более распространен «кэш», для оплаты «коммуналки» выбирают электронные способы. Например, в Дагестане 93,6 % счетов ЖКХ погашаются безналично при общем уровне проникновения электронных платежей в 9,6 %. Данная ситуация в значительной степени объясняется тем, что безналичные расчеты на 1–2 п. п. дешевле наличных.

Клиенты до 50 лет используют электронные платежи немного активнее, чем люди старшего возраста. Последние, в свою очередь, чаще молодежи выбирают услугу «Автоплатеж». С ее помощью оплачивается пятая часть всех счетов ЖКХ в данной возрастной группе.

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