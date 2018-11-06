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Завод «Северстали» даст бюджету Сургутского района около 45 миллионов рублей

rr-grup.ru
rr-grup.ru

В администрации Сургутского района ожидают, что завод «Северстали», который планируют построить радом с поселком Солнечным, даст бюджету муниципалитета 40-45 миллионов рулей. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой на встрече с журналистами.

«Проект предполагает создание 500 рабочих мест при инвестициях порядка 13 миллиардов рублей. Благодаря налоговым отчислениям на доход физических лиц мы предварительно ожидаем, что получим 40-45 миллионов рублей в бюджет района. Точнее сказать сложно, до старта строительства пройдет еще много времени, но для сравнения – мы сейчас строим культурно-досуговый центр в Ульт-Ягуне как раз за 45 миллионов рублей».

По словам главы Сургутского района, участок под объект рядом с поселком Солнечным уже согласован и все формальности улажены. Дата начала строительства станет известна позже.

Ранее, напомним, завод «Северстали» собирались строить в Сургуте, но администрации города не удалось договориться с Сургутнефтегазом из-за того, что участок земли под новый проект оказался в охранной зоне объекта нефтегазовой компании.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 195, комментариев: 0


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