Россияне перестают уделять внимание военной мощи страны

Больше половины россиян уверены, что государство должно заботиться о благосостояние своих граждан. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования, проведенного Институтом социологии РАН.

В октябре 2014 года 67 процентов респондентов считали, что «Россия должна быть великой державой с мощными вооруженными силами». Теперь так считают только 49 процентов. 51 процент уверен, что «Россия должна в первую очередь позаботиться о благосостоянии собственных граждан, а державность и военная мощь второстепенны» (четыре года назад так ответили 33 процента).

Меняется также отношение граждан к контрсанкциям, которые Россия ввела в ответ на санкции западных стран: позитивно к ним относятся 47 процентов граждан, в 2014 году таких было 60 процентов. Кроме того, впервые за четыре года социологи РАН зафиксировали рост запроса россиян на демократию с 27 процентов до 37 процентов.