​Свердловскую чиновницу, которая заявила молодежи, что «государство не просило их рожать», отстранили от должности

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил от должности директора департамента молодежной политики региона Ольгу Глацких на время проведения проверки.

Чиновница во время круглого стола, посвященного реализации молодежных проектов, в Кировграде заявила: «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Видеозапись с заявлением Глацких вызвала широкий общественный резонанс. Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации. А Сергей Шнуров посвятил ей стих.



Источник: instagram.com/shnurovs/

Самой Глацких пришлось извиниться, сообщает «Интерфакс». Глава свердловского департамента пояснила, что «хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство».