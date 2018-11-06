​В Минздраве рассказали, из-за чего болеют россияне

В 2018 году диспансеризацию прошли почти 16 миллионов россиян. 52 процента из них были отнесены к третьей группе здоровья - они уже имеют заболевания, требующие наблюдения у врача. Чаще всего доктора выявляют болезни системы кровообращения.

Главными факторами риска развития заболеваний у россиян стали неправильное питание, низкая физическая активность и курение.

«Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание — 25 процентов, низкая физическая активность — 18 процентов, курение табака — 12 процентов прошедших диспансеризацию», — цитирует сообщение Минздрава РФ РИА «Новости».