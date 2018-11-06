​В России предлагают сократить количество магазинов, торгующих алкоголем и табаком

Экспертный совет при правительстве РФ предлагает установить на федеральном уровне лимит количества лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от числа жителей.

Предложение содержится в отзыве на проект «Укрепление общественного здоровья», который является частью нацпроекта «Демография», пишут «Известия». Цель документа — повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет к 2030 году.

Эксперты подчеркивают, что для повышения продолжительности жизни необходимо сократить потребление населением спиртного и сигарет. По их мнению, ценовые, временные и пространственные ограничения остаются одними из самых эффективных методов в этой борьбе.

Документ предусматривает сокращение количества магазинов, торгующих алкоголем и табаком, в 2,5 раза - со 120 до 50 на 100 тысяч человек.

Отзыв за подписью члена совета Дарьи Халтуриной был направлен министру труда и социальной защиты Максиму Топилину в середине октября.