Пользователям мессенджеров придется подтверждать свою личность

Российское Правительство не сидит на месте и готовит новые правила для россиян: они коснутся мессенджеров, которыми отныне смогут пользоваться только те люди, на которых оформлен номер телефона.

Система такая: мессенджеры будут передавать информацию о своих пользователях сотовым операторам, а те должны будут идентифицировать и подтвердить их личности. На ответ оператору дано 20 минут. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект соответствующего постановления. Если данные о пользователе совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной.

Операторам связи придется хранить сведения о том, какими мессенджерами пользуется человек.

Если номер клиента не обнаружится в базах сотовых операторов, ему откажут в идентификации, и мессенджером он пользоваться не сможет. То же самое произойдет, если оператору придется искать человека больше двадцати минут.

Если пользователь месседжера сменит информацию о себе или перейдет к другому оператору связи, он должен будет подтвердить свою личность повторно. А если не сделает это, то ему припишут административную ответственность.

Глава Роскомнадзора Алексей Жаров пояснил «Известиям», что подобные меры внедряются для безопасности россиян: «Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом».