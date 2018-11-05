В Сургутском районе снесло переправу между Лямина и Сытомино

Переправа между поселками Лямина и Сытомино была разрушена во время начавшегося ледостава. Сейчас оба населенных пункта отрезаны от внешнего мира. Восстановлением переправы занимаются экстренные службы. В частности, к работам присоединилась компания «Северавтодор», в ответственность которой входит содержанием этого объекта.

Предполагается, что движение будет восстановлено завтра, 6 ноября, ближе к полудню, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой: "На выходные многие приехали к своим родным в Лямина и Сытомино, сами жители поселений отправились за их пределы. Вернуться обратно теперь ни те, ни другие не могут. Не смотря на выходной, в администрации Сургутского состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям <...> К счастью, в населенных пунктах есть необходимый запас воды и продуктов питания на неделю. А горючего для котельных и того больше. На переправе будет дежурить наряд полиции".

Представители экстренных служб советуют водителям не дожидаться окончания ремонтных работ непосредственно рядом с переправой и ехать домой. Когжа движение по переправе восстановят, автомобилистов оповестят об этом дополнительно.