Под Нефтеюганском обрушился мост. Семеро человек пострадали, двое погибли

В Нефтеюганском районе недалеко от поселка Каркатеевы обрушился мост. По информации Правительства округа пострадало семеро человек, двое погибли.

Сообщается, что мост находился на реконструкции. Обрушение произошло в момент демонтажа. На месте работает МЧС. Пострадавшие доставлены в нефтеюганскую больницу.

Как сообщили siapress.ru в Нефтеюганской городской станции скорой медицинской помощи, в основном пострадавшие получили черепно-мозговые травмы и переломы. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила оказать все необходимое содействие для решения ситуации, а также оказать всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

UPD 19:40

На сайте главного управления МЧС По ХМАО-Югре сказано, что движение автотранспорта не нарушено и осуществляется в обычном режиме по действующему мосту находящемуся рядом: «На месте происшествия работает 37 специалистов экстренных служб с применением 16 единиц специальной техники. Причины происшествия устанавливаются следственной оперативной группой».

(Видео взято из группы VK «Это Юганск, детка»)

UPD 20:10

Прокуратура Ханты-Мансийского АО сообщила, что уже начата проверка в связи с обрушением моста: «Нефтеюганский межрайонный прокурор лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов».

UPD 20:35

Главный врач Нефтеюганской городской станции скорой медицинской помощи Александр Мошкин сообщил СИА-ПРЕСС, что сейчас в Нефтеюганской окружной больнице находится семеро пострадавших. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести, один — тяжелой степени тяжести, еще один человек — в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь и здоровье борется бригада нейрохирургов, которая была вызвана из Сургута.

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Информационное агентство СИА-ПРЕСС приносит свои соболезнования родным и близким погибших.