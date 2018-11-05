Глава Уфы потребовал от чиновников разговаривать по-человечески

Во время одного из совещаний Мэр Уфы Ульфат Мустафин дал несколько настоятельных рекомендаций чиновникам относительно того, как им стоит (и не стоит) общаться с людьми. Например, он потребовал от подчиненных прекратить использовать в своих выступлениях обтекаемые формулировки.

Отдельно глава Уфы остановился на слове «ориентировочно»: по его словам, чиновникам не нужно допускать размытости сказанного. То же самое касается слов «около» и «вокруг».