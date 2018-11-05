Глава Уфы потребовал от чиновников разговаривать по-человечески

Во время одного из совещаний Мэр Уфы Ульфат Мустафин дал несколько настоятельных рекомендаций чиновникам относительно того, как им стоит (и не стоит) общаться с людьми. Например, он потребовал от подчиненных прекратить использовать в своих выступлениях обтекаемые формулировки.
Отдельно глава Уфы остановился на слове «ориентировочно»: по его словам, чиновникам не нужно допускать размытости сказанного. То же самое касается слов «около» и «вокруг».
«На кого ориентируемся, что это? Слово «ориентировочно» мне непонятно. Слова «около», «вокруг» давайте уберем вообще», – цитирует главу Уфы ФедералПресс.
А о «новоязе» сургутских чиновников можно почитать тут.