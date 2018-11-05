Томский активист требует признать «Отряды Путина» сектой

Активист из Томска, Сергей Чайновский, добился проверки фонда «Социальная справедливость», который финансирует так называемые «Отряды Путина». Общественник говорит, что уже давно хотел обратить внимание органов на деятельность руководителя фонда Марата Динаева. Поводом к этому послужили сомнительные акции, которые проводились в Краснодаре. Одно из них завершилось сжиганием чучела президента США Дональда Трампа, сообщает ФедералПресс.

Чайновский написал письма в Минюст и Следственный комитет РФ с просьбой ликвидировать фонд и признать организацию «Отряды Путина» незаконной. Сейчас СК проводит проверку краснодарской организации на предмет наличия у нее признаков секты.

«Марат Динаев постоянно подговаривал бабушек устраивать несанкционированные митинги, разжигать ненависть к кому-либо, в том числе к Дональду Трампу. На это есть статья 239 УК РФ», – цитирует слова Сергея Чайновского ФедералПресс.

В «Отрядах Путина» отметили, что надо проверить деятельность самого Сергея Чайновского, который мешает людям, поддерживающим президента России.