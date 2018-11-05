​Просто дичь: Россия возглавила рейтинг самых диких стран

Издание Nature провело исследование и составило рейтинг государств, где лучше всего сохранена дикая природа.

На территории России в первозданном виде остаются 15 млн квадратных метров земли. Благодаря этому показателю наша страна с легкостью обогнала все остальные, заняв первую строку рейтинга. Второе место отдано Канаде, третье заняла Австралия.

Эксперты отметили, что пятерка лидеров, в которую еще входят США и Бразилия, сохраняют на своих территориях 70 процентов всей дикой природы, имеющейся на планете.

Но, разумеется, все совсем невесело: почти 77 процентов земли и 87 процентов океана подверглись вмешательству человечества. Более половины животных планеты, по оценке экспертов, были уничтожены человечеством, некоторые виды - безвозвратно.