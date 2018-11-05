Константинополь заявил, что Украина имеет право на автокефалию

Заявление о том, что Украина имеет право на автокефалию, было сделано в Афинах вечером воскресенья.

Константинопольский патриарх Варфоломей призвал Русскую православную церковь принять тот факт, что Украина имеет право на самостоятельность, сообщает газета «Прото тема».

«Ей [РПЦ, — прим. авт.] трудно понять, что как Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, ослабив тем самым себя, но признал их право на внутреннее самоуправление <...> так и Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она способом не православным получила на несколько столетий в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот почти пятидесятимиллионный народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию», — сообщил патриарх Варфоломей.

СМИ уже стало известно имя будущего главы автокефальной церкви на Украине. Им может стать винницкий митрополит Симеон (Шостацкий), сообщает «Обозреватель». Кандидатуру активно продвигают в администрации президента Украины.