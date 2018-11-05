В декабре Югра примет Кубок России по дзюдо

В соревнованиях примут участие и мужчины, и женщины. В Ханты-Мансийск приедут спортсмены со всех уголков страны. Состязания будут проходить в 14 весовых категориях.

Кубок продлится пять дней: с 6 по 10 декабря в Центре развития теннисного спорта.