Женщина-пилот посадил самолет боком и спасла сотни человек // ВИДЕО

В аэропорту Бристоля (Великобритания) во время шторма "Каллум" совершил успешную посадку рейсовый самолет. Его удивительное приземление попало на видео.

Хорошо видно, что лайнер спускается к земле немного боком, потом будто зависает над взлетной полосой, удачно приземляется и только после этого выравнивается и продолжает движение в штатном режиме.

Это никакая не ошибка пилотов, а их профессиональные действия в условиях дождя и сильнейшего бокового и встречного ветров.

Как выяснили британские СМИ, за штурвалом Boeing 757-200 находилась 35-летняя Бренда Рипсаам - пилот авиакомпании TUI Airways. Ее стаж составляет 13 лет, командиром судна она стала год назад.