В Сургутском районе стали чаще воровать из машин, оставленных в лесу

В последнее время на территории Сургутского района участились кражи с автомобилей, которые граждане оставляют на стихийных стоянках возле КПП при въезде на месторождения. Работники нефтегазодобывающих предприятий приезжают на вахту на личных автомобилях и оставляют их без присмотра на длительное время. Несмотря на то, что для этих сотрудников предусмотрены вахтовые автобусы, граждане пренебрегают ими и пользуются личным транспортом. Оставленные без присмотра автомобили становятся легкой добычей злоумышленников. Так, накануне с автомобиля Лада, неизвестный похитил 4 колеса с дисками, а несколькими днями ранее преступник проник сразу в четыре автомобиля, оставленных на таких стоянках и похитил банковские карты и личные вещи владельцев.

Причины «популярности» таких краж очевидны: автомобиль долгое время без присмотра и у злоумышленника есть много времени, чтобы совершить преступление. Отсутствие видеонаблюдение и охраны, дает преступнику умысел остаться не замеченным и впоследствии не установленным полицией.

ОМВД России по Сургутскому району обращается к работникам нефтегазодобывающих предприятий, и настоятельно рекомендует пользоваться вахтовыми автобусами для поездок к месту работы и обратно. Нельзя оставлять личные автомобили возле КПП при въезде на месторождения. Сотрудники охраны не несут ответственность за данный транспорт и не ведут наблюдение за ним.