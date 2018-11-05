Китай запускает первый в мире гибкий смартфон // ВИДЕО

Устройство отличается от своих собратьев-гаджетов тем, что в буквальном смысле может складываться до 180 градусов. Короче говоря: согнул — смартфон, разогнул — планшет.
Находясь в сложенном состоянии, гаджет может спокойно принимать звонки и включать камеру.
Массовое производство китайской диковинки начнется в декабре.
А сейчас у потенциальных покупателей есть время подумать, нужно ли им такое чудо техники.
Для чего Сургуту просветительские акции? Заместитель директора Политехнического института СурГУ по научной работе Владимир Терещенко // ONLINE 6 февраля в 14:00