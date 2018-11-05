Китай запускает первый в мире гибкий смартфон // ВИДЕО

Устройство отличается от своих собратьев-гаджетов тем, что в буквальном смысле может складываться до 180 градусов. Короче говоря: согнул — смартфон, разогнул — планшет.

Находясь в сложенном состоянии, гаджет может спокойно принимать звонки и включать камеру.

Массовое производство китайской диковинки начнется в декабре.

А сейчас у потенциальных покупателей есть время подумать, нужно ли им такое чудо техники.