​Недобросовестные НПФ будут наказывать дольше

В России собираются разработать проект закона, по которому срок исковой давности для негосударственных пенсионных фондов будет увеличен до двух лет, сообщает «Российская газета».

Закон в первую очередь коснется тех НПФ, которые, например, без ведома граждан занимаются их переводом из одного фонда в другой, а потом с легкостью уходят от ответственности, пользуясь истекшим сроком давности по правонарушению (сейчас этот срок составляет один год).

В период с 2015 по 2017 гг. общие потери Россиян из-за такой недобровольной смены НПФ составили 82 млрд. рублей.

Справка: При переходе в новый НПФ раньше, чем спустя пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход, накопленный с момента прихода в предыдущий фонд.