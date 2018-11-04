Президента России Владимир Путин перевел Бурятию и Забайкальский край из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Бурятию и Забайкальский край перевели из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ
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