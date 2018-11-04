В Нефтеюганске сгорел крупный магазин сантехники «Универсальный», сообщает Znak.com. Как сообщили изданию в пресс-службе главного управления МЧС по ХМАО, сигнал о возгорании здания на улице Усть-Балыкская поступил 4 ноября около пяти утра.
Уже через три минуты на пожаре работали 27 человек личного состава и семь единиц спецтехники. В дальнейшем из-за большой площади возгорания число пожарных пришлось увечить до 32 человек. Через несколько часов пожар удалось ликвидировать. Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
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