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«Левада-центр»: большинство россиян ничего не знают о пытках в ярославской колонии

Опрос, проведенный «Левада-центром», показал, что 69 процентов россиян ничего не слышали о пытках в ярославской колонии № 1 — несмотря на то, что журналисты пишут об этом с июля 2018 года.

Еще 23 процента участников опроса «что-то слышали» о пытках, но «не знают, в чем суть». Много слышали об издевательствах над заключенными только семь процентов респондентов.

При этом треть россиян считают, что пытки в российских колониях — это распространенная практика. 40 процентов заявили, что происходят только отдельные нарушения. В том, что пыток в колониях нет, уверены 6 процентов опрошенных.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 143, комментариев: 0


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