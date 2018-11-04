В Сургуте собирают подписи под петицией о снятии с должности начальника городского управления физкультуры и спорта

В сургутских социальных сетях распространяется петиция, опубликованная на change.org, с требованием снять с должности начальника городского управления физкультуры и спорта Шамиля Лукманова. Ранее, напомним, руководители спортивных федераций и известные спортсмены Сургута направили в адрес губернатора Натальи Комаровой открытое письмо с просьбой сменить главного куратора спорта в городе.

В петиции в адрес Лукманова высказываются те же претензии, чтобы были упомянуты в письме: «подозрение в экономических преступлениях и коррупции», «неэффективная кадровая политика», «формирование бюджета отрасли без участия руководителей муниципальных учреждений», «реорганизация спортивных школ города», последствиями которой «станет уход сильнейших спортсменов и опытных тренеров из сборных команд города».