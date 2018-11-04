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В Якутии могут запустить производство своего топлива из-за высоких цен на бензин

Якутия из-за высоких цен на бензин на АЗС республики начнет собственное производство топлива, сообщил «РИА Новости» глава региона Айсен Николаев. «Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны, и начинают сейчас исполняться»,— сказал он.

Губернатор напомнил, что в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний. «Государство может решить этот вопрос путем регулирования цен оптовых поставщиков. Мы внутри республики можем регулировать только наценку»,— отметил глава региона. По его словам, с июня оптовые цены на литр бензина повысились на 8–9 рублей, а литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей. В то же время розничные цены на все перечисленные виды топлива на заправках «Саханефтегазсбыта» повысились на 4 рубля 80 копеек.


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Сегодня в 13:41, просмотров: 74, комментариев: 0


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