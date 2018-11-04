С Плесецка запустили «Союз» со спутником «Глонасс»

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». Запуск прошел успешно, спутник выведен на расчетную орбиту, сообщает агентство «Интерфакс»со ссылкой на министерство обороны России.

Это второй пуск «Союза» после аварии, которая произошла 11 октября. Тогда произошло нештатное разделение первой и второй ступеней. Ракета должна была вывести на орбиту корабль с экипажем МКС. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг выполнили аварийную посадку в спускаемом аппарате.

После этого 25 октября с Плесецка успешно запустили «Союз» с военным спутником.