В Сургуте вновь высадили буянов из поезда. На этот раз до дома не доехали 11 вахтовиков

В Сургуте 11 пассажиров поезда Новый Уренгой — Уфа были высажены из состава за буйное поведение.
Все мужчины ехали с вахты и пили алкоголь, мешали соседям по вагону, за что и схлопотали штраф за «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Отмечается, что пассажиры — уроженцы Башкортостана, Дагестана, Бурятии, Челябинской и Московских областей в возрасте от 26 до 57 лет.
Это не первый случай, когда в Сургуте пассажиров поездов высаживают за буйное поведение. Так, например, в конце октября за день три человека также были сняты с поездов.
Как дарить людям улыбки и развивать свой бизнес, расскажет основатель сети салонов по отбеливанию зубов Love Smile Андрей Барышников // ONLINE 6 ноября в 13.00