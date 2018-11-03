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В Сургуте вновь высадили буянов из поезда. На этот раз до дома не доехали 11 вахтовиков

В Сургуте 11 пассажиров поезда Новый Уренгой — Уфа были высажены из состава за буйное поведение.

Все мужчины ехали с вахты и пили алкоголь, мешали соседям по вагону, за что и схлопотали штраф за «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Отмечается, что пассажиры — уроженцы Башкортостана, Дагестана, Бурятии, Челябинской и Московских областей в возрасте от 26 до 57 лет.

Это не первый случай, когда в Сургуте пассажиров поездов высаживают за буйное поведение. Так, например, в конце октября за день три человека также были сняты с поездов.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 103, комментариев: 0


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