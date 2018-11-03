Сургутян приглашают на бесплатные курсы по защите своих прав

10 и 17 ноября в 11 часов на площадке районной библиотеки им. Г.А. Пирожникова состоятся бесплатные курсы для горожан от АНО «Югорский СоветникЪ».

В первый день пройдет урок «Как взыскать деньги с УК за некачественные услуги?», а на следующий день эксперты расскажут, как поступить в ситуации, когда ремонт квартиры сделан некачественно.

Отметим, что те, кто не сможет лично посетить уроки, могут присоединиться к занятиям в режиме видеоконференцсвязи.

Предварительная запись на курсы по телефону 727-823 или по электронке ugrasovetnik@mail.ru