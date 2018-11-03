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​Шесть проектов из Сургута получили президентские гранты

Шесть некоммерческих организаций Сургута со своими проектами стали победителями второго конкурса по предоставлению президентских грантов.

  • Проект Год 3 «Шаг в будущее, поиск талантов» для подростков с РАС, ОВЗ и другими ментальными нарушениями Центра инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье», размер гранта 4 125 240,92.
  • Проект «Книга – ключ к счастливому будущему» Интеллектуальный клуба, размер гранта 614 241,00.
  • Проект «Создание в городе Сургуте пункта консультирования по вопросам защиты прав граждан – потребителей товаров и услуг» местной общественной организации «Сургутское общество защиты прав потребителей», размер гранта 499 968,00.
  • Проект «Кубок Югры по интеллектуальным играм» РОО «Югорский интеллектуальный клуб», размер гранта 979 724,00.
  • Проект «Социально-бытовая реабилитация молодых людей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями «Я живу сам» РОО «Дети дождя», размер гранта 2 999 693,80. Об этом Центре сопровождаемого проживания мы писали ранее
  • Проект «Центр помощи бездомным животным «Переправа» = центр объединения добровольцев + окружная просветительская площадка» РОО «Дай лапу», размер гранта 2 624 800,00.

Всего же некоммерческим организациям Югры удалось взять 37 президентских грантов, общая сумма которых составила 38,2 миллиона рублей.


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Сегодня в 16:03, просмотров: 80, комментариев: 0


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