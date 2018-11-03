​Югорчан уже предупреждают, что за «подогрев» авто от розетки из квартиры будут штрафовать

Инспекторы пожнадзора начали проводить профилактические рейды, в которых объясняют автолюбителям, что подключение автомобилей к розеткам из квартир при помощи удлинителей карается штрафом.
Специалисты отмечают, что такие «электросети» могут стать причиной пожара, а лежащие на земле розетки удлинителей, сетевых фильтров несут и прямую угрозу гражданам поражением электрическим током. Помимо того, что такие проводки могут сами стать причиной возгорания, они несут угрозу и сети, от которой запитаны.
Нарушители могут нарваться на штраф — от двух до четырех тысяч рублей.
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