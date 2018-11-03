Сургутнефтегаз победил: в Сургуте не будут строить завод «Северстали»

Вчера на заседании правительства Югры был принят документ, в котором обозначается новое место расположения завода ПАО «Северсталь» — неподалеку от поселка Солнечный в Сургутском районе.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Сургуте в 2020 году на участке по улице Автомобилистов заработает новый завод. Но в августе этого года стало известно, что земля, выделенная инвестору городской администрацией, оказалась в охранной зоне Сургутнефтегаза. Строительство там запрещено. Переговоры губернатора и главы СНГ ни к чему не привели, поэтому и был инициирован поиск нового подходящего места.

Для справки: Общий объем инвестиций в создание завода Северстали составит около 13 миллиардов рублей. Прогнозная выручка — 18 миллиардов. Сумма отчислений в консолидированный бюджет — полмиллиарда рублей ежегодно. Объект обеспечит создание порядка 500 новых рабочих мест.