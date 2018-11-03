​Несовершеннолетним осужденным Сургута пытаются привить любовь к спорту

Для несовершеннолетних условно осужденных Сургута провели экскурсию в спортивную школу олимпийского резерва «Олимп».

Мероприятие, как и ряд других (психопросветительские лекции, лекции, направленные на пропаганду ЗОЖ, недопущения повторных правонарушений и проч), проводится для того, чтобы вовлечь подростков в спорт и организацию досуга, что поможет не допустить в дальнейшем совершения ими повторных нарушений.

На экскурсию пришли лишь двое несовершеннолетних осужденных, так как посещение спортшколы не носило принудительный характер. Всего же в Сургуте 27 таких молодых горожан, а в Югре — 70 человек.

Организатор экскурсии — руководители Отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера и филиала по Восточному району Сургута ФКУ УИИ УФСИН по Югре и психолог отдела психологического обеспечения.