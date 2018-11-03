Югорские заключенные начали шить спецодежду для медиков

В Нижневартовске 20 осужденных, работающих в швейном цехе исправительной колонии № 15, начали шить разнообразную спецодежду.

Учреждение заключило контракт с городскими и окружными организациями здравоохранения на изготовление спецодежды, постельных принадлежностей и полотенец почти на четыре миллиона рублей. К тому же почти на пять миллионов рублей поступил заказ от самого окружного УФСИН. Заключенные будут шить вещи для спецконтингента и форменное обмундирование для сотрудников УИС.

Отметим, что за свою работу осужденные получают зарплату и из этих средств могут возмещать исковые задолженности.