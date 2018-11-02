​В Когалыме появился новый сквер

В левобережной части Когалыма закончились работы по благоустройству сквера «Фестивальный».
Причем его внешний вид выбрали сами горожане, подкорректировав несколько подготовленных дизайн-проектов.
Новая зона отдыха занимает свыше семи тысяч квадратных метров, на которой расположились фестивальная площадка, скейт-площадка, детский игровой городок для детей младшей возрастной группы, комбинированная спортивная площадка, беседки, полоса препятствий и так далее.
Отметим, что для людей с нарушениями зрения вдоль прогулочной дорожки выложена специальная тактильная плитка.
Цена проекта — почти 21 млн рублей.
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