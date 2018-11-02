​Власти Югры выставляют на продажу Югорский лесопромышленный холдинг

Югорский лесопромышленный холдинг включен в план приватизации госимущества на 2019 год. 100 процентов акций предприятия принадлежат правительству Югры. Их стоимость оценивается в 3,86 миллиарда рублей.

По мнению экспертов «Коммерсанта» интерес к активу могут проявить региональные инвесторы. Так, аналитик «Финам» Алексей Калачев указал на то, что доля холдинга от общероссийского производства составляет 0,6 процента, а также на рост дебиторской задолженности более чем вдвое с 2016 года по 2017 год: «Это может свидетельствовать либо о плохой работе по взысканию долгов с покупателей и поставщиков, либо о выводе активов перед приватизацией».

Аналитик ИК «Фридом финанс» Анастасия Соснова обратила внимание на то, что продукция предприятия, в частности пиломатериалы и брус ЛВЛ, пользуется спросом за рубежом, главным образом в Европе: «Существенными плюсами компании являются наличие собственной сырьевой базы с 20-летними сроками аренды лесов, тогда как ХМАО — Югра входит в пятерку субъектов РФ с высокой обеспеченностью лесосырьевыми ресурсами».

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» зарегистрировано в Ханты-Мансийске в 2004 году. Предприятие специализируется на выполнении полного производственного цикла: от заготовки и вывоза до распиловки и глубокой переработки древесины.